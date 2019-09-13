Ирландия: разногласия между Британией и ЕС по Brexit остаются значительными

Разрыв между Британией и Европейским Союзом относительно Brexit остается "очень большим".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил в пятницу премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

В понедельник британский премьер Борис Джонсон проведет свою первую встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Однако пока ничто не указывает на возможное достижение прорыва в вопросе границы в Ирландии.

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Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября с соглашением или без него. ЕС в последние дни сосредоточился на том, можно ли достичь компромисса относительно планов гарантировать возможность прозрачной границы в Ирландии.

"Мы всегда говорили, что готовы изучить альтернативные договоренности... Но пока я думаю, справедливо сказать: то, что мы видим, очень далеко от того, что нам нужно", - сказал Варадкар в интервью ирландскому радио RTE. "Разрыв остается очень большим", - сказал он.

Офис Джонсона заявил, что британский премьер проведет переговоры с главой Еврокомиссии Юнкером в Люксембурге в понедельник, где он продолжит попытки достичь договоренностей по упорядоченного выхода Великобритании из ЕС.