У ЄС призначили перше слухання за санкційною процедурою проти Угорщини

У понеділок, 16 вересня, міністри у справах ЄС проведуть першу зустріч з Угорщиною за процедурою статті 7 Лісабонського договору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Рік тому Європарламент розпочав санкційну процедуру через занепокоєння щодо незалежності суддів та відкату демократії в Угорщині.

Під час слухання доповідь парламенту представить фінське головуванням ЄС. Аналогічна процедура, розпочата Єврокомісією 2017 року, також триває проти Польщі через судову реформу.

Стаття 7 Лісабонського договору передбачає, що до країни-члена ЄС можуть бути запроваджені різноманітні санкції, зокрема позбавлення права голосу в Раді ЄС.

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У доповіді засуджується тиск на незалежні медіа країни, усунення від посад незалежних суддів, унеможливлення роботи неурядових організацій, які надають допомогу мігрантам та біженцям, збагачення членів уряду та їхніх родин за рахунок європейських фондів та інші порушення Будапешта.

Виступаючи у Європарламенті на захист своєї політики, прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав доповідь Європарламенту образою угорської нації та тиском на Будапешт.