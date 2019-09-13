В ЕС назначили первое слушание по санкционной процедуре против Венгрии

В понедельник, 16 сентября, министры по делам ЕС проведут первую встречу с Венгрией по процедуре статьи 7 Лиссабонского договора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Год назад Европарламент начал санкционную процедуру из-за обеспокоенности относительно независимости судей и отката демократии в Венгрии.

Во время слушания доклад парламента представит финское председательство ЕС. Аналогичная процедура, начатая Еврокомиссией 2017 года, также продолжается против Польши из-за судебной реформы.

Статья 7 Лиссабонского договора предусматривает, что против страны-члена ЕС могут быть введены различные санкции, в частности лишение права голоса в Совете ЕС.

В докладе осуждается давление на независимые медиа страны, отстранение от должностей независимых судей, невозможность работы неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам и беженцам, обогащение членов правительства и их семей за счет европейских фондов и другие нарушения Будапешта.

Выступая в Европарламенте в защиту своей политики, премьер Венгрии Виктор Орбан назвал доклад Европарламента оскорблением венгерской нации и давлением на Будапешт.