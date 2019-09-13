Угорський міністр назвав істеричним виклик посла до МЗС Словаччини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав реакцію МЗС Словаччини на події футбольного матчу національних збірних Угорщини та Словаччини перебільшеною та істеричною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.

Раніше посла Угорщини в Братиславі викликали до МЗС Словаччини, де йому висловили протест у зв'язку з діями угорських уболівальників стосовно словацьких футболістів на матчі в Будапешті 9 вересня.

Сійярто заявив, що словацькі чиновники із закордонних справ, як і політичні лідери, повинні працювати над тим, щоб співпраця в Центральній Європі була максимально ефективною і тісною.

"Якби я запрошував посла Словаччини до Міністерства закордонних справ після кожного випадку, коли фанат Словаччини діяв на спортивному заході проти угорців, спортсменів, угорської нації, словацький посол постійно перебував би в Міністерстві", - сказав він.

Під час матчу були невеликі інциденти, гімни взаємно освистані, а словацький воротар скаржився, що в нього в ході гри постійно кидали предмети. Словаччина виграла матч.

Сійярто нагадав, що спостерігав за поєдинком разом зі спікером Національних зборів Словаччини Андреєм Данко. За його словами, після матчу Данко відзначив високий рівень співпраці між двома країнами.

Як відомо, Андрей Данко - голова євроскептичної націоналістичної партії SNS. Він неодноразово відвідував РФ, а минулого року у Держдумі називав санкції проти Росії марними та назвав своїм другом спікера Держдуми Вячеслава Володіна.