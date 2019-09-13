У Латвії судитимуть найманця, що воював проти України

29 жовтня суд Відземського передмістя Риги розглядатиме кримінальну справу Іварса Келлійса, якого звинувачують в участі в збройному конфлікті на сході України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Представник прокуратури, не називаючи імені обвинуваченого, підтвердила цю інформацію. Згідно з рішенням про передачу кримінальної справи в суд, обвинувачений вирушив на схід України, щоб взяти участь у збройному конфлікті. Він приєднався до незаконного формування та увійшов до складу диверсійно-розвідувальної групи.

За даними прокуратури, чоловік брав участь у збройному конфлікті з лютого 2015 року по травень 2016 року. Того ж року його затримали і заборонили виїзд з країни, помістивши під нагляд поліції. Пізніше ці запобіжні заходи були скасовані.

За даними ЗМІ, свого часу Келлійс був президентом зареєстрованого в Мадоні суспільства "Igora Titova motoklubs". У 2017 році представник мотоклубу Юрій Титов заявив, що не бачив Келлійса кілька років.

Служба державної безпеки передала в прокуратуру кілька кримінальних справ, в рамках яких мешканцям Латвії інкримінується участь в збройному конфлікті на сході України. Велика частина фігурантів цих справ перебуває в розшуку. СДБ вдалося затримати тільки Іварса Келлійса і уродженця Даугавпілса Артема Скрипника.