29 октября суд Видземского предместья Риги ,eltn рассматривать уголовное дело Иварса Келлийса, которого обвиняют в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Представитель прокуратуры, не называя имени обвиняемого, подтвердила эту информацию. Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый отправился на восток Украины, чтобы принять участие в вооруженном конфликте. Он присоединился к незаконному формированию и вошел в состав диверсионно-разведывательной группы.

По данным прокуратуры, мужчина принимал участие в вооруженном конфликте с февраля 2015 по май 2016 года. В том же году его задержали и запретили выезд из страны, поместив под надзор полиции. Позже эти меры были отменены.

По данным СМИ, в свое время Келлийс был президентом зарегистрированного в Мадоне общества "Igora Titova motoklubs". В 2017 году представитель мотоклуба Юрий Титов заявил, что не видел Келлийса несколько лет.

Служба государственной безопасности передала в прокуратуру несколько уголовных дел, в рамках которых жителям Латвии инкриминируется участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Большая часть фигурантов этих дел находится в розыске. СГБ удалось задержать только Иварса Келлийса и уроженца Даугавпилса Артема Скрипника.