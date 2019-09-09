Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Конгресі США почали розслідування щодо Трампа, Джуліані та України

Французький міністр: зарано скасовувати санкції проти РФ через Україну

Справа МН17: у Меркель оцінили видачу Цемаха Росії

Парламент Британії в понеділок призупинить роботу на 5 тижнів






Чех, що воює проти України, втратив ногу, підірвавшись на міні

Понеділок, 9 вересня 2019, 16:55

Громадянин Чехії Павел Ботка, який воює на сході України на боці проросійських бойовиків, у серпні втратив ногу, наступивши на стрибаючу міну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuálně.cz.

Ботка не має наміру повертатися на батьківщину, де може отримати великий тюремний термін за участь в незаконних збройних формуваннях.

 
Павел Ботка
Jiří Just

Бойовик, який отримав позивний "Кавказ", потрапив на схід України навесні 2015 року з території Росії і брав участь у боях проти української армії. Раніше він займався боротьбою і працював охоронцем. Нині громадянин Чехії перебуває в одній з лікарень на непідконтрольній Києву території.

У середині серпня найманець отримав серйозні поранення на передовій і втратив частину ноги нижче коліна. "Прогнозів поки немає. Зараз ми намагаємося врятувати коліно", - описує свій стан "Кавказ".

Читайте також
Чеху, який воював проти України, загрожує до 20 років за тероризм

Ботка повідомив, що планує отримати спортивний протез і хоче повернутися на лінію фронту.

Чеські правоохоронці нині розслідують причетність близько 20 громадян країни до участі у бойових діях на сході України на боці проросійських бойовиків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua