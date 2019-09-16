Син президента Грузії працюватиме в адміністрації Макрона

Син президента Грузії Саломе Зурабішвілі став співробітником дипломатичного відділу Єлисейського палацу.

Про це повідомила французька газета Le Journal du Dimanche, передає "Європейська правда".

Теймураз Горджестані є громадянином Франції та Грузії. Раніше він працював у французькій місії ООН в Нью-Йорку. До недавнього часу він був співробітником посольства Франції в Лондоні.

Тепер в дипломатичному відділі адміністрації президента Франції він опікуватиметься питаннями країн регіонів Азії, Північної та Латинської Америки.

Як пише "Новости-Грузия", у Саломе Зурабішвілі, яка є нащадком грузинських емігрантів, двоє дітей від першого шлюбу з грузином іранського походження Ніколозом Горджестані (Гугушвілі) - син Теймураз і дочка Кетеван Горджестані.

Як і сама Саломе Зурабішвілі, вони виросли в Парижі. Теймуразу - 32 роки, а Кетеван - 29 років. Кетеван постійно мешкає у Франції, де працює ведучою спортивних програм на телебаченні.

Перед президентськими виборами восени 2018 року діти Зурабішвілі приїхали до Грузії, щоб підтримати матір. Теймураз і Кетеван не раз виступали в різних передачах на грузинських телеканалах, давали інтерв'ю пресі, і робили заяви під час передвиборної кампанії Зурабішвілі.

До приходу в грузинську політику Зурабішвілі протягом 30 років працювала в МЗС Франції.