Сын президента Грузии будет работать в администрации Макрона

Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили стал сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца.

Об этом сообщила французская газета Le Journal du Dimanche, передает "Европейская правда".

Теймураз Горджестани является гражданином Франции и Грузии. Ранее он работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке. До недавнего времени он был сотрудником посольства Франции в Лондоне.

Теперь в дипломатическом отделе администрации президента Франции он будет заниматься вопросами стран регионов Азии, Северной и Латинской Америки.

Как пишет "Новости-Грузия", в Саломе Зурабишвили, которая является потомком грузинских эмигрантов, двое детей от первого брака с грузином иранского происхождения Николозом Горджестани (Гугушвили) - сын Теймураз и дочь Кетеван Горджестани.

Как и сама Саломе Зурабишвили, они выросли в Париже. Теймуразу - 32 года, а Кетеван - 29 лет. Кетеван постоянно проживает во Франции, где работает ведущей спортивных программ на телевидении.

Перед президентскими выборами осенью 2018 года дети Зурабишвили приехали в Грузию, чтобы поддержать мать. Теймураз и Кетеван не раз выступали в различных передачах на грузинских телеканалах, давали интервью прессе, и делали заявления во время предвыборной кампании Зурабишвили.

До прихода в грузинскую политику Зурабишвили в течение 30 лет работала в МИД Франции.