Минск и Вашингтон договорились вернуть послов, которых не было в столицах с 2008 года

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл анонсировал возвращение американского посла в Минск и белорусского посла в Вашингтон.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Белорусский партизан", об этом он сказал во время визита в Минск 17 сентября.

С 2008 года в Беларуси нет американского посла. Тогда белорусское руководство решило отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении Беларуси санкций в связи с нарушением прав человека. Вскоре американский посол также покинул Минск.

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"Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами после такого количества лет без послов", - сказал во время встречи белорусскому президенту Хейл, которого цитирует госагентство БелТА.

"Мы закрываем эту главу благодаря тем шагам, которые ваша страна и вы лично сделали. Также подчеркиваем то видение, которое вы взяли на вооружение – большее разнообразие как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути ", - подчеркнул заместитель госсекретаря США.

29 августа президент Беларуси встречался с бывшим советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном и заявил о готовности начать отношения "с чистого листа".