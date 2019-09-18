Шторм у Німеччині: сотні пасажирів ночували в потягах через вимушені зупинки

Сильний шторм на півночі Німеччини змусив залізничного оператора Deutsche Bahn скасувати в регіоні десятки рейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Сильний шторм повалив дерева та розкидав сміття на залізничних коліях у вівторок увечері, внаслідок чого деякі поїзди раптово зупинилися. Через скасування рейсів сотні туристів застрягли в Ганновері, Гамбурзі та Бремені.

Щоб розмістити пасажирів, Deutsche Bahn ввів додаткові поїзди Intercity Express (ICE). У Ганновері 200 людей спали у двох потягах, наданих німецьким оператором.

Один поїзд, що прямував до Гамбурга зі Швейцарії, застряг на кілька годин, а потім половина пасажирів вирушила в Ганновер на автобусі. Інша половина була змушена залишатися в поїзді, поки не закінчився ремонт.

За словами компанії, ситуація до середини ранку покращилася. Очікується, що шторм продовжиться в середу, однак метеорологи вважають, що найгірше вже позаду.