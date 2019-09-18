Шторм в Германии: сотни пассажиров ночевали в поездах из-за вынужденных остановок

Сильный шторм на севере Германии заставил железнодорожного оператора Deutsche Bahn отменить в регионе десятки рейсов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Сильный ветер повалил деревья и разбросал мусор на железнодорожных путях во вторник вечером, в результате чего некоторые поезда внезапно остановились. Из-за отмены рейсов сотни пассажиров застряли в Ганновере, Гамбурге и Бремене.

Чтобы разместить пассажиров, Deutsche Bahn ввел дополнительные поезда Intercity Express (ICE). В Ганновере 200 человек спали в двух поездах, предоставленных немецким оператором.

Один поезд, следовавший в Гамбург из Швейцарии, застрял на несколько часов, а потом половина пассажиров отправилась в Ганновер на автобусе. Другая половина была вынуждена оставаться в поезде, пока не закончился ремонт.

По словам компании, ситуация к середине утра улучшилась. Ожидается, что шторм продолжится в среду, однако метеорологи считают, что худшее уже позади.