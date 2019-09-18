Посол Польщі закликав співвітчизників повертатися з Британії після Brexit

Посол Польщі у Великій Британії Аркадій Жегоцкі звернувся до 800 тисяч польських громадян з порадою "серйозно подумати" про від'їзд з британської території після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Жегоцкі сказав, що рівень життя в Польщі поліпшується, надаючи "дуже добру нагоду повернутися".

Він закликав поляків, які проживають у Британії, забезпечити своє майбутнє, або подавши заявку на постійний статус там, або повернутися додому.

Жегоцкі охарактеризував нинішнє число претендентів на схему врегулювання ЄС як "тривожно низьке".

"На сьогоднішні близько 27% поляків, які проживають на Британських островах, подали заявки на отримання постійного статусу. Це тривожно низький рівень, що означає, що тисячі польських громадян можуть зіткнутися з ускладненнями, пов'язаними з відсутністю регулювання їх статусу", - сказав він.

Посол сказав, що, хоча у Британії залишається значне число поляків, багато хто розглядає питання про повернення до Польщі.

"В минулому році 116 000 осіб покинули Британію. Тут все ще близько мільйона людей, але ви можете бачити, що йде обговорення", - додав він.

Дані британського Управління національної статистики свідчать про те, що близько 832 000 осіб, що народилися в Польщі, проживали у Британії в 2018 році, що є найвищим показником іноземного населення разом з вихідцями з Індії.

Громадяни ЄС, які постійно проживають у Британії, повинні зареєструватися для отримання встановленого статусу або попередньо встановленого статусу, щоб мати можливість залишатися в країні на законних підставах після Brexit, який, швидке за все, відбудеться 31 жовтня.