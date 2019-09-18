Посол Польши призвал соотечественников возвращаться из Британии после Brexit

Посол Польши в Великобритании Аркадий Жегоцки обратился к 800 000 польским гражданам с советом "серьезно подумать" об отъезде с британской территории после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Жегоцки сказал, что уровень жизни в Польше улучшается, предоставляя "очень хорошую возможность вернуться".

Он призвал проживающих в Великобритании поляков обеспечить свое будущее, либо подав заявку на постоянный статус там, либо вернуться домой.

Жегоцки охарактеризовал нынешнее число претендентов на схему урегулирования ЕС как "тревожно низкое".

"На сегодняшний день около 27% поляков, проживающих на Британских островах, подали заявки на получение постоянного статуса. Это тревожно низкий уровень, означающий, что тысячи польских граждан могут столкнуться с осложнениями, связанными с отсутствием регулирования их статуса", - сказал он.

Посол сказал, что, хотя в Великобритании остается значительное число поляков, многие рассматривают вопрос о возвращении в Польшу.

"В прошлом году 116 000 человек покинули Великобританию. Здесь все еще около миллиона людей, но вы можете видеть, что идет обсуждение", - добавил он.

Данные британского Управления национальной статистики свидетельствуют о том, что около 832 000 человек, родившихся в Польше, проживали в Великобритании в 2018 году, что является самым высоким показателем иностранного населения наряду с выходцами из Индии.

Граждане ЕС, постоянно проживающие в Великобритании, должны зарегистрироваться для получения установленного статуса или предварительно установленного статуса, чтобы иметь возможность оставаться в стране на законных основаниях после Brexit, который, скорое всего, произойдет 31 октября.