Білий дім анонсував першу зустріч Трампа і Зеленського

Віцепрезидент США Майк Пенс 18 вересня провів телефонну бесіду з президентом України Володимиром Зеленським та обговорив майбутню зустріч президента Трампа із Зеленським на наступному тижні на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Білого дому.

У заяві сказано, що розмова відбулася у продовження "продуктивної зустрічі" Пенса і Зеленського 1 вересня у Варшаві.

"Віцепрезидент підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності. Віцепрезидент позитивно оцінив адміністрацію президента Зеленського за її сміливі дії щодо боротьби з корупцією шляхом законодавчих реформ та запропонував повну підтримку США цим зусиллям", - сказано в повідомленні.

Як зазначила пресслужба президента України, Зеленський обговорив з Пенсом продовження програми безпекової допомоги Україні.

"Президент України поінформував Віце-президента Сполучених Штатів про реформи, спрямовані на викорінення корупції у нашій країні.

Зі свого боку Майк Пенс відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цих зусиль нової української влади".

Зеленський подякував Майку Пенсу за його роль в ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні та висловив сподівання, що у наступному році обсяги такої допомоги з боку США лише зростуть.

Він підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки й оборони.

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Повідомляється також, що сторони "констатували плідний розвиток українсько-американської співпраці у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення".

Було також підкреслено "обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на найвищому рівні".

Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що президенти України і США можуть зустрітися в Нью-Йорку в період з 23 по 26 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН.