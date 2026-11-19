Президент Володимир Зеленський заявив про рішення щодо того, що Європа буде брати участь у перемовинах із Росією щодо завершення війни.

Про це він сказав у четвер, 19 листопада, під час спілкування зі ЗМІ разом з лідерами за підсумками засідання "коаліції охочих", цитує "Європейська правда".

Зеленський розповів, що за підсумками засідання є рішення, що "європейці будуть в форматах перемовин з росіянами".

"Це важливо. Саме Україна найбільш активно просувала цей підхід, що Європа має бути в усіх перемовинах. Зараз цього досягнуто. Європу будуть представляти п'ять країн, Європейський Союз і НАТО. І Америка повністю розуміє, чому потрібна сильна і скоординована участь Європи в перемовинах", – наголосив український президент.

За словами Зеленського, цього дня також буде окреме спілкування з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо того, коли та з якою аджендою буде наступна зустріч.

"І вже має бути чотиристороння зустріч: Україна-Європа-Америка-Росія. Ми дуже на це розраховуємо. Адженда на зустріч має бути спільно нами всіма пропрацьована і затверджена", – сказав він.

ДОПОВНЕНО О 19:12. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, своєю чергою, що у Європи "зараз є воля проводити справжні перемовини з Росією про мир".

"Зараз ми бачимо, що цей формат правильним, ми хочемо сісти разом за один стіл – Сполучені Штати, Україна, Росія, Європа. І ми хочемо це зробити", – додав він.

Минулого тижня лідери ЄС домовилися, що на переговорах між Росією та Україною континент представлятимуть посадовці з Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, а також інституції ЄС і НАТО. Стубб та інші лідери зустрінуться у вівторок у Берліні для подальших переговорів щодо того, яким має бути зміст будь-якої спільної європейської позиції.

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