Канцлер Австрії Крістіан Штокер відреагував на російський удар по Києву, внаслідок якого постраждало посольство його країни.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Штокер заявив, що шокований тим, що нещодавня атака Росії на Київ "поставила під загрозу наших співробітників та завдав шкоди приміщенню нашого посольства в Києві".

"Це абсолютно неприйнятно: дипломатичні представництва є недоторканними і повинні бути захищені за будь-яких обставин", – наголосив він.

Канцлер Австрії зазначив, що поспілкувався телефон із дипломатичною командою у Києві щодо цього інциденту.

"Відчуваю величезне полегшення від того, що вони фізично неушкоджені. Я від щирого серця дякую їм за відданість нашій країні в таких складних обставинах", – додав Штокер.

Як писали, внаслідок атаки у посольстві зазнали пошкоджень вікна, а також автомобілі, що стояли поблизу.

Цього дня писали, що один з дронів влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів.

Окрім цього, внаслідок російської атаки на Київ уламки російського безпілотника впали на територію Міністерства закордонних справ.

Також нагадаємо, що днями російська атака на Дніпро пошкодила почесне консульство Австрії.