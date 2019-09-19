Раду Європи закликали почати розслідування щодо Британії через Brexit

Групи громадянського суспільства закликали Раду Європи почати розслідування стосовно дотримання верховенства права Великою Британією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У четвер громадські організації висловили свої побоювання в листі новому Генеральному секретарю Ради Європи Марії Пейчинович Бурич. Вони заявляють, що зростає занепокоєння з приводу того, чи виконує уряд Великої Британії свої зобов'язання щодо дотримання закону.

Особливу тривогу викликає ймовірна загроза не виконання закону, який зобов'язує прем'єр-міністра Бориса Джонсона подати заявку на відтермінування Brexit, щоб уникнути "жорсткого" виходу з ЄС, а також – недавнє неоднозначне призупинення роботи британського парламенту.

Напередодні загальних виборів 2017 року Консервативна партія Великої Британії взяла на себе тимчасове зобов'язання залишатися в рамках Європейської конвенції про права людини.

Однак на тлі можливості нових виборів, які можуть відбутися найближчими місяцями, у активістів є нові побоювання, що Велика Британія залишить ЄСПЛ та Раду Європи.

Звинувачення у тому, що уряд в Лондоні навмисно перешкоджав участі більш ніж мільйона виборців у травневих виборах до Європарламенту, вже розглядаються ключовими членами Європарламенту. Європейська комісія також готує власний звіт щодо цього питання.