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Совет Европы призвали начать расследование в отношении Британии из-за Brexit

Четверг, 19 сентября 2019, 17:20

Группы гражданского общества призвали Совет Европы начать расследование в отношении соблюдения верховенства права Великобританией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В четверг общественные организации выразили свои опасения в письме новому Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Они заявляют, что растет беспокойство по поводу того, выполняет ли правительство Великобритании свои обязательства по соблюдению закона.

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Особую тревогу вызывает возможная угроза невыполнения закона, который обязывает премьер-министра Бориса Джонсона подать заявку на отсрочку Brexit, чтобы избежать "жесткого" выхода из ЕС, а также - недавнее неоднозначное приостановление работы британского парламента.

Накануне всеобщих выборов 2017 года Консервативная партия Великобритании взяла на себя временное обязательства оставаться в рамках Европейской конвенции о правах человека.

Однако на фоне возможности новых выборов, которые могут состояться в ближайшие месяцы, у активистов есть новые опасения, что Великобритания оставит ЕСПЧ и Совет Европы.

Обвинения в том, что правительство в Лондоне намеренно препятствовало участию более чем миллиона избирателей в майских выборах в Европарламент, уже рассматриваются ключевыми членами Европарламента. Европейская комиссия также готовит собственный отчет по этому вопросу.

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