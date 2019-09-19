Британія проти "штучних дедлайнів", але направила ЄС свої пропозиції по Brexit

Велика Британія представила ЄС письмові документи з пропозиціями щодо виходу з глухого кута у справі Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Представник уряду Британії підтвердив, що "конфіденційні технічні неофіційні документи, які відображають ідеї, висунуті Великою Британією", були передані в Брюссель.

"Ми подамо офіційні письмові рішення, коли будемо готові, а не у відповідності до штучного дедлайну, і коли ЄС дасть зрозуміти, що буде конструктивно ними займатися для заміни бекстопу", - заявив представник британського уряду, маючи на увазі спеціальний механізм щодо кордону в Ірландії, який є каменем спотикання для затвердження угоди про Brexit у парламенті Британії.

Під неофіційними документами маються на увазі неофіційні пропозиції, що використовуються для інформування учасників обговорень, в яких основна увага приділяється митним питанням і товарам.

Читайте також Лідерка Шотландії допустила вихід із Британії в разі "жорсткого" Brexit

Хоча прем'єр-міністр Борис Джонсон наполягає, що Британія наполегливо працює, щоб отримати угоду, ЄС заявляє, що досі чекає на конкретні ідеї Лондона.

Заява Британії пролунала після того, як прем'єр-міністр Фінляндії заявив, що Лондон повинен представити свої пропозиції до кінця вересня, або "це кінець".