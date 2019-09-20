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Британія: Консервативна партія відсторонила низку своїх членів за ісламофобію

П'ятниця, 20 вересня 2019, 11:58

Низку членів Консервативної партії Британії відсторонили за розміщення або схвалення ісламофобських матеріалів в інтернеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Повідомляється про понад 20 нових випадків для партії, яка заявила, що членство тих, хто транслював або підтримував антимусульманські повідомлення в Twitter і Facebook, було негайно припинене.

Однак у керівній партії Британії не розкривають точну кількість відсторонених членів.

Представник консерваторів сказав, що партія тепер "створює умови" для більш розслідування цієї проблеми.

У Британії неодноразово звучали заклики до партії провести незалежне розслідування тверджень про ісламофобію серед її членів у зв'язку з попередніми інцидентами, які були висвітлені партією і в засобах масової інформації.

Інциденти варіювалися від осіб, які "лайкали" антимусульманські фотографії або заяви в одному або двох випадках, до регулярних ісламофобських повідомлень людей, які говорили, що вони є членами Консервативної партії.

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Велика Британія
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