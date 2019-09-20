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Британия: Консервативная партия отстранила ряд своих членов за исламофобию

Пятница, 20 сентября 2019, 11:58

Ряд членов Консервативной партии Британии отстранили за размещение или одобрение исламофобских материалов в интернете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Сообщается о более 20 новых случаев для партии, которая заявила, что членство тех, кто транслировал или поддерживал антимусульманские сообщения в Twitter и Facebook, было немедленно прекращено.

Однако в правящей партии Британии не раскрывают точное количество отстраненных членов.

Представитель консерваторов сказал, что партия теперь "создает условия" для широкого расследования этой проблемы.

В Британии неоднократно звучали призывы к партии провести независимое расследование утверждений о исламофобии среди ее членов в связи с предыдущими инцидентами, которые были освещены партией и в средствах массовой информации.

Инциденты варьировались от лиц, которые "лайкали" антимусульманские фотографии или заявления в одном или двух случаях, до регулярных исламофобских сообщений людей, которые говорили, что они являются членами Консервативной партии.

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