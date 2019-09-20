В Албанії ексміністра засудили умовно і визнали невинним у наркоторгівлі

Албанський суд визнав колишнього міністра внутрішніх справ Сайміра Тахірі винним у зловживанні службовим становищем, але виправдав за звинуваченням у торгівлі наркотиками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFERL.

Спеціальний суд Тірани у кримінальних справах засудив Тахірі до трьох років і чотирьох місяців в'язниці, але змінив вирок на умовний термін, тобто він не буде поміщений у в'язницю.

Йому не буде дозволено обіймати державні посади під час цього терміну.

Суд відхилив твердження прокурорів про те, що Тахірі був пов'язаний зі злочинною мережею з наркоторгівлі.

Прокурори вимагали, щоб Тахірі, один з найближчих союзників прем'єр-міністра Еді Рами, був поміщений у в'язницю на 12 років за звинуваченням у корупції, торгівлі наркотиками та належності до злочинної групи.

"Суд сказав, що я не злочинець або наркоторговець, і не є частиною злочинної групи, але визнав мене винним у зловживанні службовим становищем, тому що я використовував один і той же автомобіль з двоюрідними братами", - сказав Тахірі.

Тахірі, який був міністром внутрішніх справ у 2013-17 роках, нетривалий час перебував під домашнім арештом після відставки з поста законодавця правлячої Соціалістичної партії в травні 2018 року.

Албанія намагається боротися з корупцією та незаконним обігом наркотиків, розраховуючи в кінцевому підсумку приєднатися до Європейського Союзу.

Албанія, поряд з Північною Македонією, сподівається почати переговори про вступ до ЄС до кінця 2019 року, але деякі країни, зокрема Франція, висловили занепокоєння з приводу здатності двох країн відповідати стандартам врядування і верховенства права ЄС.