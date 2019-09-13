"Вишеградська четвірка" закликала до переговорів про вступ Албанії і Північної Македонії до ЄС

Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина підтримали приєднання країн Західних Балкан до ЄС і заявили, що Північна Македонія та Албанія повинні розпочати переговори про вступ цього року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві "Вишеградської четвірки" за підсумками зустрічі глав урядів країн.

"Початок переговорів у жовтні 2019 року не лише дасть змогу цим країнам зосередитись ще більше на необхідних реформах і послужить важливим стимулом для всього регіону, але й гарантуватиме, що ЄС продовжить залишатися провідним гравцем у просуванні позитивної регіональної трансформації", - йдеться у заяві.

Лідери країн закликали ухвалити рішення про початок переговорів у жовтні на засідання Ради ЄС із загальних питань.

Також вони висловили сподівання, що реформаторські процеси в Боснії та Герцеговині та Косові у найближчий період зміцнять перспективу членства в ЄС у регіоні.

Як відомо, у червні Європейський Союз відклав переговори про вступ Албанії і Північної Македонії до блоку.

Нещодавно президент Чехії Мілош Земан заявив, що хоче обговорити з чиновниками можливість відкликання визнання Косова незалежною державою.

Глава МЗС Чехії Томаш Петршичек запевнив, що уряд не змінював своєї офіційної позиції щодо Косова і Західних Балкан.

Не всі країни "Вишеградської четвірки" мають однакову позицію щодо Косова. Словаччина разом з Грецією, Кіпром, Румунією та Іспанією не визнає Косово незалежною державою.