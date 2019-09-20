В Албании экс-министра осудили условно и признали невиновным в наркоторговле

Албанский суд признал бывшего министра внутренних дел Саймири Тахир виновным в злоупотреблении служебным положением, но оправдал по обвинению в торговле наркотиками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFERL.

Специальный суд Тираны по уголовным делам приговорил Тахира к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, но изменил приговор на условный срок, то есть он не будет заключен в тюрьму.

Ему не будет позволено занимать государственные должности во время этого срока.

Суд отклонил утверждение прокуроров о том, что Тахир был связан с преступной сетью по наркоторговле.

Прокуроры требовали, чтобы Тахир, один из ближайших союзников премьер-министра Эди Рамы, был заключен в тюрьму на 12 лет по обвинению в коррупции, торговле наркотиками и принадлежности к преступной группе.

"Суд сказал, что я не преступник или наркоторговец, и не является частью преступной группы, но признал меня виновным в злоупотреблении служебным положением, потому что я использовал один и тот же автомобиль с двоюродными братьями", - сказал Тахир.

Тахир, который был министром внутренних дел в 2013-17 годах, непродолжительное время находился под домашним арестом после отставки с поста законодателя правящей Социалистической партии в мае 2018 года.

Албания пытается бороться с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, рассчитывая в конечном итоге присоединиться к Европейскому Союзу.

Албания, наряду с Северной Македонией, надеется начать переговоры о вступлении в ЕС до конца 2019 года, но некоторые страны, в частности Франция, выразили обеспокоенность по поводу способности двух стран соответствовать стандартам управления и верховенства права ЕС.