У Зеленського офіційно розкрили його плани під час візиту у США

Офіс президента України представив детальний план візиту Володимира Зеленського у США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

23–26 вересня Володимир Зеленський здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

У Нью-Йорку він проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляли ЗМІ, зустріч відбудеться 25 вересня і триватиме 45 хвилин.

Крім того, у рамках візиту Зеленський зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл.