Україна і Туреччина домовляються про взаємовизнання водійських посвідчень
Неділя, 22 вересня 2019, 12:40
Україна і Туреччина домовились про взаємовизнання водійських посвідчень.
Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Українська сторона сподівається, що відповідну угоду підпишуть "вже найближчим часом", йдеться у повідомленні за підсумками зустрічі глави МВС Арсена Авакова з главою МВС Туреччини Сулейманом Сойлу.
Голова НПУ Сергій Князєв на зустрічі заявив, що Україна передала Туреччині інформацію щодо 23 осіб, які підозрюються у тероризмі.
У свою чергу Сойлу зазначив, що Туреччина готова співпрацювати разом з Україною в питаннях боротьби з тероризмом на всіх рівнях.
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