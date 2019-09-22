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Україна і Туреччина домовляються про взаємовизнання водійських посвідчень

Неділя, 22 вересня 2019, 12:40

Україна і Туреччина домовились про взаємовизнання водійських посвідчень.

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Українська сторона сподівається, що відповідну угоду підпишуть "вже найближчим часом", йдеться у повідомленні за підсумками зустрічі глави МВС Арсена Авакова з главою МВС Туреччини Сулейманом Сойлу.

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Голова НПУ Сергій Князєв на зустрічі заявив, що Україна передала Туреччині інформацію щодо 23 осіб, які підозрюються у тероризмі. 

У свою чергу Сойлу зазначив, що Туреччина готова співпрацювати разом з Україною в питаннях боротьби з тероризмом на всіх рівнях.

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