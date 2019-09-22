Украина и Турция договариваются о взаимном признании водительских удостоверений
Воскресенье, 22 сентября 2019, 12:40
Украина и Турция договорились о взаимном водительских удостоверений.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Украинская сторона надеется, что соответствующее соглашение подпишут "уже в ближайшее время", говорится в сообщении по итогам встречи главы МВД Арсена Авакова с главой МВД Турции Сулейманом Сойлу.
Председатель НПУ Сергей Князев на встрече заявил, что Украина передала Турции информацию о 23 подозреваемых в терроризме.
В свою очередь Сойлу отметил, что Турция готова сотрудничать вместе с Украиной в вопросах борьбы с терроризмом на всех уровнях.
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