Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

МЗС Італії обурене нападками Орбана, просить не втручатися

Отруєний "Новічком" британець подає до суду на Росію

США надсилають війська до Саудівської Аравії

У Албанії стався найпотужніший землетрус за 30 років: десятки постраждалих






У Тбілісі через ураган загинуло двоє осіб

Неділя, 22 вересня 2019, 16:31

Унаслідок сильного вітру 21 вересня на вулиці Долідзе в Тбілісі впало дерево, призвівши до загибелі двох осіб. Ще одна людина отримала тяжкі травми при падінні дерева на тій же вулиці.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Перший канал" Грузії.

Як заявляють у Службі з управління надзвичайними ситуаціями, люди здебільшого сповіщають про повалені дерева і ушкоджені дахи.

"Протягом всієї ночі надійшло 30 повідомлень, здебільшого з приводу повалених дерев, зламаних гілок і пошкоджених дахів. На всі випадки виїжджали рятувальні групи", - заявили 22 вересня у службі.

Крім того, через рясні опади, 20 повідомлень зафіксовано в Батумі, де вода проникла в підвали і затопила двори. Також затопило один з магазинів на вулиці Абусерідзе. Постраждалих немає.

Читайте також
Ближче до Росії: що означає термінова зміна прем'єра у Грузії

З інших міст повідомлень про інциденти внаслідок вітру або опадів, не надходило, заявляють у відомстві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія стихійні лиха
powered by lun.ua