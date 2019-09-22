У Тбілісі через ураган загинуло двоє осіб

Унаслідок сильного вітру 21 вересня на вулиці Долідзе в Тбілісі впало дерево, призвівши до загибелі двох осіб. Ще одна людина отримала тяжкі травми при падінні дерева на тій же вулиці.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Перший канал" Грузії.

Як заявляють у Службі з управління надзвичайними ситуаціями, люди здебільшого сповіщають про повалені дерева і ушкоджені дахи.



"Протягом всієї ночі надійшло 30 повідомлень, здебільшого з приводу повалених дерев, зламаних гілок і пошкоджених дахів. На всі випадки виїжджали рятувальні групи", - заявили 22 вересня у службі.



Крім того, через рясні опади, 20 повідомлень зафіксовано в Батумі, де вода проникла в підвали і затопила двори. Також затопило один з магазинів на вулиці Абусерідзе. Постраждалих немає.



З інших міст повідомлень про інциденти внаслідок вітру або опадів, не надходило, заявляють у відомстві.