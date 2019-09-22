В Тбилиси из-за урагана погибли два человека

В результате сильного ветра 21 сентября на улице Долидзе в Тбилиси упало дерево, приведя к гибели двух человек. Еще один мужчина получил тяжелые травмы при падении дерева на той же улице.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Первый канал" Грузии.

Как заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, люди в основном сообщают о поваленных деревьях и поврежденных крышах.

"В течение всей ночи поступило 30 сообщений, в основном по поводу поваленных деревьев, сломанных веток и поврежденных крыш. На все случаи выезжали спасательные группы", - заявили 22 сентября в службе.

Кроме того, из-за обильных осадков, 20 сообщений зафиксировано в Батуми, где вода проникла в подвалы и затопила дворы. Также затоплен один из магазинов на улице Абусеридзе. Пострадавших нет.

Из других городов сообщений об инцидентах в результате ветра или осадков, не поступало, заявляют в ведомстве.