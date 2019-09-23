В Швейцарії влаштували поминальну церемонію зниклому льодовику

У Альпах влаштували символічну поминальну службу льодовику, який розтанув внаслідок глобального потепління.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Десятки людей взяли участь у недільному "похоронному марші", щоб відзначити зникнення льодовика Пізоль.

Льодовик у Гларнських Альпах на північному сході Швейцарії зменшився до крихітного у порівнянні зі своїм початковим розміром. Вчені кажуть, що льодовик втратив принаймні 80% свого об'єму лише з 2006 року. Ця тенденція посилюється через підвищення глобальної температури.

Дослідження швейцарських науковців показують, що до 2050 року щонайменше половина швейцарських льодовиків може зникнути.

Пізоль зменшився до такої міри, що з наукової точки зору він втратив статус льодовика.

Захід був організований Швейцарською асоціацією захисту клімату (SACP). Ця ініціатива закликає скоротити викиди вуглекислого газу в Швейцарії до 2050 року до нуля.

Аналогічна церемонія прощання з льодовиком минулого місяця відбулась в Ісландії.