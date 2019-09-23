В Швейцарии устроили поминальную церемонию растаявшему леднику

В Альпах устроили символическую поминальную службу по леднику, который растаял в результате глобального потепления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Десятки людей приняли участие в воскресном "похоронном марше", чтобы отметить исчезновение ледника Пизоль.

Ледник в Гларнских Альпах на северо-востоке Швейцарии уменьшился до крошечного по сравнению со своим первоначальным размером. Ученые говорят, что ледник потерял по крайней мере 80% своего объема только с 2006 года. Эта тенденция усиливается из-за повышения глобальной температуры.

Исследования швейцарских ученых показывают, что к 2050 году не менее половины швейцарских ледников могут исчезнуть.

Пизоль уменьшился до такой степени, что с научной точки зрения он потерял статус ледника.

Мероприятие было организовано Швейцарской ассоциацией защиты климата (SACP). Эта инициатива призывает сократить выбросы углекислого газа в Швейцарии к 2050 году до нуля.

Аналогичная церемония прощания с ледником в прошлом месяце состоялась в Исландии.