В ЄС вважають важкодосяжною угоду з Лондоном про Brexit

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що угода про вихід з ЄС виглядає важко досяжною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Мішель Барньє сказав, що поточний стан думок британської сторони з цього питання означає, що заміна спеціального механізму щодо Північної Ірландії (backstop) виглядає малоймовірною.

"Новий уряд Британії хоче, щоб ми позбулися цього рішення, так званого backstop. Я впевнений, ви розумієте, що це неприйнятно. Мій мандат чіткий: забезпечення миру і стабільності в Ірландії і захист цілісності єдиного ринку", - наголосив він.

Раніше президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловлював сподівання, щодо можливості укласти угоду з Британією.

Як відомо, Європейський Союз наполягає на тому, щоб прикордонний контроль був встановлений уздовж ірландського кордону, якщо Британія залишить блок без угоди, і британський уряд буде відповідати за це.

Раніше Джонсон відкинув можливість запровадження так званого backstop - тимчасового відтермінування запровадження митного і прикордонного контролю між двома Ірландіями. Він наполягає на запровадженні "альтернативних домовленостей", які передбачали б технічні рішення, завдяки яким можна було б уникнути перевірок на кордоні, але водночас контролювати переміщення товарів та транспорту через кордон.