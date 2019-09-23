В ЕС считают труднодостижимым соглашение с Лондоном о Brexit

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что соглашение о выходе из ЕС выглядит труднодостижимым.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Мишель Барнье сказал, что текущее состояние мыслей британской стороны по этому вопросу означает, что замена специального механизма по Северной Ирландии (backstop) выглядит маловероятной.

"Новое правительство Британии хочет, чтобы мы избавились от этого решения, так называемого backstop. Я уверен, вы понимаете, что это неприемлемо. Мой мандат четкий: обеспечение мира и стабильности в Ирландии и защита целостности единого рынка", - подчеркнул он.

Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду по возможности заключить соглашение с Британией.

Как известно, Европейский Союз настаивает на том, чтобы пограничный контроль был установлен вдоль ирландской границы, если Великобритания оставит блок без соглашения, и британское правительство будет отвечать за это.

Ранее Джонсон отверг возможность введения так называемого backstop - временной отсрочка введения таможенного и пограничного контроля между двумя Ирландии. Он настаивает на введении "альтернативных договоренностей", которые предусматривали бы технические решения, благодаря которым можно было бы избежать проверок на границе, но одновременно контролировать перемещение товаров и транспорта через границу.