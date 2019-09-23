В МЗС Польщі відповіли Макрону: його повчання вже стають нудними

В МЗС Польщі заявили, що повчання з боку президента Франції Еммануеля Макрона стають нудними.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ми не будемо радити протестувальникам їхати у Францію, тому що у Франції достатньо своїх протестувальників. Ми бажаємо нашим партнерам з Євросоюзу не менш ефективно виконувати цілі, що містяться в Кіотському протоколі по скороченню викидів CO2", - сказав Шинковський.

"Я сподіваюся, що президент Макрон усвідомлює, наскільки Польща доклала зусиль зі скорочення СО2, і як у цій області, так і в інших буде уникати такого роду повчань, що в його випадку вже стають нудними", - підкреслив заступник міністра.

Таким чином в МЗС Польщі відреагували на рекомендацію Еммануеля Макрона кліматичним активістам їхати протестувати до Польщі, яка начебто "все блокує".

"Моя мета полягає в тому, що переконати інші країни рухатися вперед. І я заохочую молодих людей, які виходять на мітинги в Європі, щоб змусити свої країни до конкретних заходів: їдьте до Польщі! Допоможіть мені зрушити тих, чию думку я самостійно змінити не можу", - заявив президент Франції.

Євросоюз хотів стати спільнотою, що має нульовий баланс парникових газів в 2050 році, але цей порядок денний не знайшов підтримки усіх держав-членів. На червневому саміті в Брюсселі проти цього виступили чотири держави: Польща, Чехія, Угорщина та Естонія.