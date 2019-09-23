В МИД Польши ответили Макрону: его поучения уже становятся скучными

В МИД Польши заявили, что поучения со стороны президента Франции Эммануэля Макрона становятся скучными.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сэнк, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Мы не будем советовать протестующим ехать во Францию, так как во Франции достаточно своих протестующих. Мы желаем нашим партнерам из Евросоюза не менее эффективно выполнять цели, содержащиеся в Киотском протоколе по сокращению выбросов CO2", - сказал Шинковский.

"Я надеюсь, что президент Макрон осознает, насколько Польша приложила усилия по сокращению СО2 и как в этой области, так и в других будет избегать такого рода поучений, что в его случае уже становятся скучными", - подчеркнул замминистра.

Таким образом в МИД Польши отреагировали на рекомендацию Эммануэля Макрона климатическим активистам ехать протестовать в Польшу, которая якобы "все блокирует".

"Моя цель состоит в том, что убедить другие страны двигаться вперед. И я призываю молодых людей, которые выходят на митинги в Европе, чтобы требовать от своих стран конкретных мер: езжайте в Польшу. Помогите мне сдвинуть тех, чье мнение я самостоятельно изменить не могу", - заявил президент Франции.

Евросоюз хотел стать сообществом, имеющим нулевой баланс парниковых газов в 2050 году, но эта повестка дня не нашла поддержки всех государств-членов. На июньском саммите в Брюсселе против этого выступили четыре государства: Польша, Чехия, Венгрия и Эстония.