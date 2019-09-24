Російський бомбардувальник порушив повітряний простір Естонії
Вівторок, 24 вересня 2019, 12:49
Російський бомбардувальник Су-34 ввечері 23 вересня без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
Літак знаходився в повітряному просторі Естонії менше хвилини.
У Су-34 був вимкнений транспондер, польотний план представлений не був.
Літак не вступав в радіоконтакт з диспетчерськими службами Естонії.
У зв'язку з інцидентом в МЗС Естонії викликали російського посла, якому була вручена відповідна нота.
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