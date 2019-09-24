Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Суд ЕС снял с Януковича только прошлогодние санкции, текущие - в силе

Германия ставит визы в российские паспорта жителей ОРДЛО – СМИ

Верховный суд Великобритании признал, что Джонсон незаконно приостановил работу парламента

У Януковича утверждают об отмене санкций ЕС в отношении него






Российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство Эстонии

Вторник, 24 сентября 2019, 12:49

Российский бомбардировщик Су-34 вечером 23 сентября без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.

У Су-34 был выключен транспондер, полетный план представлен не был.

Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали российского посла, которому была вручена соответствующая нота.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония
powered by lun.ua