Российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство Эстонии

Российский бомбардировщик Су-34 вечером 23 сентября без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.

У Су-34 был выключен транспондер, полетный план представлен не был.

Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали российского посла, которому была вручена соответствующая нота.