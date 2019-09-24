Российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство Эстонии
Вторник, 24 сентября 2019, 12:49
Российский бомбардировщик Су-34 вечером 23 сентября без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.
У Су-34 был выключен транспондер, полетный план представлен не был.
Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.
В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали российского посла, которому была вручена соответствующая нота.
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