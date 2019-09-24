Прем'єр Чехії впав у рейтингу багатіїв країни

Прем'єр-міністр Чехії Андрeй Бабіш, давній "номер два" у списку багатіїв Словаччини й Чехії, опустився на четверте місце в рейтингу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euro.

Рейтинг видання очолює головний акціонер інвестиційної фірми PPF Group N Петр Келлнер, за ним - магнат із нерухомості Радован Вітек та власник інвестиційної групи KKCG Карел Комарек.

Згідно з підрахунком, п'ятдесят найбагатших людей контролюють активи на суму 1,32 трлн крон.

За даними видання, чеський прем'єр-міністр втратив "срібну" позицію через зменшення прибутків та зростання боргу його групи "Агроферт". Консолідований прибуток конгломерату торік скоротився на 63,5 відсотка, до 1,67 мільярда крон.

Спад тривав уже третій рік поспіль, рік тому прибуток зменшився на 38 відсотків, роком раніше - на 9,6 відсотка. Борг компанії торік зріс на 8 млрд, до майже 44 млрд крон.

Читайте також Прем'єр Чехії анонсував зустріч із Зеленським

Через закон про конфлікт інтересів у лютому 2017 року тодішній віцепрем'єр та міністр фінансів, а нині прем'єр-міністр Андрей Бабіш інвестував акції своєї групи у цільові фонди. Щодо цих коштів Бабіш виступає бенефіціаром. Це означає, він може отримати вигоду від управління ними та стати власником усіх активів у цих фондах у будь-який час.

Державний прокурор Праги днями припинив кримінальне розслідування стосовно Бабіша, членів його сім'ї та інших осіб, яке проводилося за звинуваченнями в шахрайстві, пов'язаному з субсидіями Європейського Союзу для "Агроферта".