У Чехії зняли кримінальні звинувачення з прем’єр-міністра

Державний прокурор Праги зупинив кримінальне розслідування щодо прем'єр-міністра Андрея Бабіша, членів його сім'ї та інших осіб.

Про це йдеться в заяві прокуратури в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Розслідування за звинуваченнями в шахрайстві, пов'язаному з субсидіями Європейського Союзу, стало головною проблемою для політичної кар'єри Бабіша. Він заперечував, що скоїв будь-які правопорушення.

Розслідування стало основною причиною, чому низка чеських політичних партій відмовилися співпрацювати з партією влади ANO Бабіша. Він управляє урядом меншості разом з лівоцентристськими соціал-демократами. Вони повинні опиратися на голоси Комуністичної партії, щоб отримати більшість в парламенті.

Справа проти Бабіша, мільярдера, який володіє хімічною, харчовою, сільськогосподарською та медіагрупою Agrofert, стосувалася субсидії у 2 мільйони євро, яку десять років тому ЄС виділив на будівництво конференц-центру Stork's Nest за межами Праги.

Поліція заявила, що Бабіш передав право власності на компанії своїй дружині і іншим родичам, аби вона відповідала умовам фінансування, призначених для малих підприємств.

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"Збір доказів дозволив зробити висновок про те, що " Гніздо лелеки" (назва конференц-центру) відповідає визначенню малого і середнього бізнесу", - заявив прокурор Мартін Еразім.

У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.