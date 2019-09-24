Премьер Чехии утратил позиции в рейтинге самых богатых людей страны

Премьер-министр Чехии Андрeй Бабиш, давний "номер два" в списке самых богатых людей Словакии и Чехии, опустился на четвертое место в рейтинге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euro.

Рейтинг издания возглавляет главный акционер инвестиционной фирмы PPF Group N Петр Келлнер, за ним идут магнат по недвижимости Радован Витек и владелец инвестиционной группы KKCG Карел Комарек.

Согласно подсчетам, пятьдесят самых богатых людей контролируют активов на сумму 1,32 трлн крон.

По данным издания, чешский премьер-министр утратил "серебряную" позицию из-за уменьшения доходов и роста долга его группы "Агроферт". Консолидированная прибыль конгломерата в прошлом году сократилась на 63,5%, до 1,67 млрд крон.

Спад продолжался уже третий год подряд, год назад прибыль уменьшилась на 38%, годом ранее - на 9,6%. Долг компании в прошлом году вырос на 8 млрд, почти до 44 млрд крон.

Читайте также Премьер Чехии анонсировал встречу с Зеленским

Из-за конфликта интересов в феврале 2017 года тогдашний вице-премьер и министр финансов, а ныне премьер-министр Андрей Бабиш инвестировал акции своей группы в целевые фонды. По этим средствам Бабиш выступает бенефициаром. Это значит, что он может получить выгоду от управления ими и стать владельцем всех активов в этих фондах в любое время.

Государственный прокурор Праги на днях прекратил уголовное расследование в отношении Бабиша, членов его семьи и других лиц, которое проводилось по обвинению в мошенничестве, связанном с субсидиями Европейского Союза для "Агроферта".