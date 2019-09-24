Трамп допустив публікацію стенограми розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп допустив, що стенограма його телефонної розмови з Володимиром Зеленським може бути оприлюднена.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правда", про це він сказав журналістам у Нью-Йорку, його ремарки оприлюднені на сайті Білого дому.

"Це була дуже хороша розмова. Сподіваюсь, ви її побачите, сподіваюсь, ви побачите її незабаром", - сказав президент США.

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Він додав, що не вважає оприлюднення розмови з лідером іноземної держави великим прецедентом.

Щоправда, він також зазначив: "Може, ви її (стенограму) побачите, а може ні. Залежно від того, що ми захочемо зробити".

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Він також зазначив, що напередодні український уряд рішуче оголосив, що "ніякого тиску не було".

"Я не чинив на них ніякого тиску. І знаєте чому? Тому що вони хочуть робити правильні речі. І вони знають про корупцію. І вони, напевно, знають, що Джо Байден і його син корумповані. Вони, мабуть, це знають", - сказав Дональд Трамп.

Як відомо, минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера. За припущеннями медіа, лідер США також міг шантажувати Зеленського.

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