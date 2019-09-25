Уряд Естонії вирішив скасувати безкоштовні довгострокові візи для українців

Уряд Естонії вирішив скасувати своє рішення від 2010 року, за яким громадян України звільнялись від сплати мита за розгляд заявок на довготермінові візи.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення сайту естонського уряду.

Повідомляється, що на засіданні у вівторок з такою пропозицією виступив глава МЗС Урмас Рейнсалу.

21 січня 2010 року Естонія звільнила громадян України від зобов'язання сплачувати державне мито за обробку їх заявки на візу для довгострокового перебування.

"Оскільки сьогодні приблизно 90% громадян України подають документи на отримання візи для довготривалого перебування для роботи в Естонії, підтримувати пільгове ставлення до громадян України вже не виправдано", - йдеться у повідомленні уряду.

Наказ набирає чинності з 1 листопада 2019 року.

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За розрахунками МЗС, надходження до держбюджету завдяки цьому кроку збільшаться приблизно на 2 млн євро.

При цьому уряд Естонії зазначає, що Україна "залишається важливим партнером для Естонії у східній Європі, і пріоритет зовнішньої політики Естонії полягає в тому, щоб повністю сприяти інтеграції України до Європейського союзу".

Аналогічне рішення уряд Естонії вирішив ухвалити і щодо громадян Білорусі.

Нагадаємо, глава Консервативної народної партії (EKRE) та за сумісництвом глава МВС Март Хельме раніше розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України.

Він заявив, що Україна стала "троянським конем" для Естонії і для Росії, "тому що ті, хто приїжджають сюди, не стільки українці, як росіяни зі сходу України, зросійщені українці або просто гомо-совєтікуси".

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд запевнила, що її країна не планує змінювати підхід до безвізового режиму з Україною.