Естонія планує ввести мито для громадян України і Білорусі за довгострокові візи

Громадянам України і Білорусі, які протягом останніх років були звільнені від необхідності платити мито при оформленні довготермінових естонських віз, тепер знову доведеться платити за цю послугу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на новинний портал ERR.ee.

Відповідний законопроєкт знаходиться в даний час на міжвідомчому узгодженні.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ пояснили, що принципове рішення з цього питання було прийняте при обговоренні бюджетної стратегії навесні 2019 року.

"Оскільки з червня 2017 року для в'їзду в Європейський союз громадянам України з біометричними паспортами віза не потрібна, а безкоштовна довгострокова віза в основному видається для роботи, наявність винятку для громадян України при стягненні державного мита більше не обґрунтована", - сказала представник міністерства Лійза Тоотс, додавши, що в індивідуальних випадках як і раніше збережеться можливість звільнити громадян України від сплати мита.

Аналогічний виняток, що діяв з 2011 року, буде скасовано і для громадян Білорусі.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, безкоштовні візи сприяли розвитку зв'язків з Україною і Білоруссю, але створили певну дискримінацію для громадян третіх країн. "

Крім відновлення плати за оформлення віз, зростуть і мита за вчинення різних дій в іноземних представництвах, які завжди коштують на 30 євро більше, ніж мито за аналогічну процедуру в Естонії. Крім того, буде введена плата за прийом заяв, видачу документів в іноземних представництвах або через почесного консула Естонії.

Міністр фінансів Мартін Хельме повідомив, що, за розрахунками МЗС, після підвищення цих держмит надходження до держбюджету збільшаться приблизно на 2 млн євро.

Нагадаємо, глава Консервативної народної партії (EKRE) та за сумісництвом глава МВС Март Хельме раніше розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України.

Він заявив, що Україна стала "троянським конем" для Естонії і для Росії, "тому що ті, хто приїжджають сюди, не стільки українці, як росіяни зі сходу України, зросійщені українці або просто гомо-совєтікуси".

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд запевнила, що її країна не планує змінювати підхід до безвізового режиму з Україною.