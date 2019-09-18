Президентка Естонії відповіла на ідею свого міністра скасувати безвіз для України

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд запевнила, що її країна не планує змінювати підхід до безвізового режиму з Україною.

Так у інтерв’ю "Європейській правді" вона прокоментувала пропозицію глави МВС Естонії скасувати безвіз для України.

"Наш міністр закордонних справ дуже швидко на це відреагував, сказавши, що ми не будемо змінювати наш підхід до безвізового режиму з Україною. Ви можете бути впевнені в цьому", - зазначила Кальюлайд.

Вона додала, що міністр, який виступив з відповідною пропозицію, представляє нову партію, і потрібно "пробачити їм їхню некомпетентність".

Кальюлайд також зазначила, що чимало українців приїздять до Естонії з тимчасовими дозволами на роботу, і Естонії треба думати про те, як гарантувати права та можливості для українців, які живуть в країні тимчасово.

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"Бо право на постійне проживання в Естонії отримати дуже непросто. Квоти невисокі. Можливо, з часом структура економіки зміниться і ми будемо більш відкриті також для робочої міграції – для тих, хто приїжджає надовго", - додала вона.

Нагадаємо, глава Консервативної народної партії (EKRE) та за сцмісництвом глава МВС Март Хельме раніше розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України.

Він заявив, що Україна стала "троянським конем" для Естонії і для Росії, "тому що ті, хто приїжджають сюди, не стільки українці, як росіяни зі сходу України, зросійщені українці або просто гомо-совєтікуси".

Детальніше читайте у інтерв’ю: "Президент Естонії: Зеленський обрав швидкі реформи? Тоді ваша влада точно робитиме помилки".