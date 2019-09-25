Парламент Британії збереться на тлі посилення хаосу Brexit

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у середу вранці вилетів з Нью-Йорка додому після того, як Верховний суд постановив, що він незаконно призупинив роботу парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джонсон прагне вивести Велику Британію з Євросоюзу 31 жовтня, з угодою з Брюсселем або без. Більшість членів парламенту прагнуть запобігти так званому сценарію "хаотичного" Brexit, який станеться у разі виходу без угоди.

Палата громад, де Джонсон не має більшості, збереться у середу об 11:30 ранку після того, як у вівторок Верховний суд постановив, що рішення Джонсона призупинити роботу парламенту на п'ять тижнів було незаконним і, отже, недійсним.

Не зрозуміло, як далі розвиватиметься процес Brexit, який зайшов у глухий кут. Джонсон відхилив заклики деяких політичних опонентів піти у відставку.

Головна опозиційна Лейбористська партія сама глибоко розколена щодо умов Brexit і коливається стосовно того, чи варто ініціювати голосування за недовіру уряду Джонсона.

Джонсон неодноразово заявляв, що найкращим варіантом Brexit буде укладення угоди про вихід з 27 іншими членами ЄС до 31 жовтня. Проте ЄС каже, що він не надав жодних нових пропозицій, щоб досягти домовленості щодо найбільш спірного пункту про кордон між Ірландією та Північною Ірландією.