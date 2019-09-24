Верховний суд Британії визнав, що Джонсон незаконно призупинив роботу парламенту

Верховний суд Великої Британії у вівторок оголосив рішення про незаконність призупинення роботи парламенту на п'ять тижнів, ініційованого урядом Бориса Джонсона, і тому призупинення є недійсним.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Постанова прокладає шлях для законодавців повернутися до парламенту, де Джонсон не має більшості. Це може надати парламентарям, більшість з яких проти виходу без ЄС без угоди, чим погрожував Джонсон, подальшу можливість перешкодити його стратегії.

"Рішення порадити Її Величності призупинити парламент було незаконним, оскільки це призвело до порушення чи перешкоджання можливості парламенту виконувати свої конституційні функції без належного обґрунтування", - заявила президент Верховного суду Бренда Хейл.

"Парламент не призупинений. Це одностайне рішення всіх 11 суддів", - додала вона. "Саме парламент, зокрема спікер і спікер Палати лордів, вирішують, що робити далі".

Нагадаємо, парламент був призупинений за порадою Джонсона і схваленням королеви Єлизавети з 10 вересня по 14 жовтня. 31 жовтня Британія має вийти з ЄС.

4 вересня парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати двічі відхилили цю ініціативу.

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