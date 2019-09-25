Джонсона критикують за приватне використання літака на 335 місць для візиту в США

Рішення прем’єра Британії Бориса Джонсона летіти в і з США літаком ВПС на 335 місць викликало обурення кліматичних активістів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Борис Джонсон вранці у середу повернувся з США на літаку Voyager-Airbus A330, який в цивільній конфігурації може перевозити 335 пасажирів. Voyager зазвичай оснащений 58 кріслами бізнес-класу.

Незабаром після того, як прем'єр-міністр сів на свій приватний рейс до Нью-Йорка, британський Комітет зі зміни клімату попередив, що забруднювачі від авіації "приблизно вдвічі збільшують історичний ефект потепління тільки за рахунок викидів CO2".

Анна Хьюз, директор кампанії Flight Free UK за відмову від польотів на літаку, сказала: "Під час перельоту через Атлантику A330 використовує близько 30 тонн реактивного палива".

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"Для команди однієї людини нести відповідальність за таку величезну кількість утворених парникових газів не тільки небезпечно з точки зору глобального потепління, це показує фундаментальне нерозуміння масштабу проблеми, з якою ми стикаємося. Хоча міркування безпеки для прем'єр-міністра, безсумнівно, відрізняються від цивільних осіб, наша екологічна система не робить такої ж відмінності", - наголосила вона.

ВПС Британії кажуть, що Voyager "може працювати як пасажирський літак, як і цивільний авіалайнер, однак оснащений комплексом захисних засобів".

Слід зазначити, що попередниця Джонсона Тереза Мей вибрала той самий вид транспорту для поїздки на Генеральну Асамблею ООН в 2018 році, що обійшлося платникамподатків у 143 тисячіфунтів стерлінгів.

Найдорожчою поїздкою експрем'єрки стала поїздка в Буенос-Айрес на саміт G20 в листопаді 2018 року вартістю майже в півмільйона фунтів стерлінгів.