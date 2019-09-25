Джонсона критикуют за личное использование самолета на 335 мест для визита в США

Решение премьера Великобритании Бориса Джонсона лететь в и из США самолетом ВВС на 335 мест вызвало возмущение климатических активистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Борис Джонсон утром в среду вернулся из США на самолете Voyager-Airbus A330, который в гражданской конфигурации может перевозить 335 пассажиров. Voyager обычно оснащен 58 креслами бизнес-класса.

Вскоре после того, как премьер-министр сел на свой частный рейс в Нью-Йорк, британский Комитет по изменению климата предупредил, что загрязнители от авиации "примерно вдвое увеличивают исторический эффект потепления только за счет выбросов CO2".

Анна Хьюз, директор кампании Flight Free UK за отказ от полетов на самолете, сказала: "Во время перелета через Атлантику A330 использует около 30 тонн реактивного топлива".

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"Для команды одного человека нести ответственность за такое огромное количество образованных парниковых газов – не только опасно с точки зрения глобального потепления, это показывает фундаментальное непонимание масштаба проблемы, с которой мы сталкиваемся. Хотя соображения безопасности для премьер-министра, несомненно, отличаются от гражданских лиц, наша экологическая система не делает такого же различия", - отметила она.

ВВС Британии говорят, что Voyager "может работать в качестве пассажирского самолета, как и гражданский авиалайнер, однако оснащен комплексом защитных средств".

Следует отметить, что предшественница Джонсона Тереза ​​Мэй выбрала тот же вид транспорта для поездки на Генеральную Ассамблею ООН в 2018 году, что обошлось налогоплательщикам в 143 тыс. фунтов стерлингов.

Самой дорогой поездкой экс-премьера стала поездка в Буэнос-Айрес на саммит G20 в ноябре 2018 года стоимостью почти полмиллиона фунтов стерлингов.