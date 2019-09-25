Льодовик, що тане, загрожує долині у масиві Монблану

Льодовик у альпійському масиві Монблан, який швидко рухається у зв'язку з таненням, загрожує мальовничій італійській долині поблизу містечка Курмайор.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Мер містечка Стефано Мізероккі був змушений закрити дорогу, яка веде до частини долини Валь Ферре біля Курмайора, популярного місця для піших прогулянок.

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Дорога в основному використовується власниками літніх будиночків, розташованих у долині. Нікого наразі не евакуювали.

Це сталося після того, як експерти, які спостерігали за величезним льодовиком Планпінсьє, попередили, що лід рухається зі швидкістю до 50 сантиметрів на день.

За їхніми словами, частина льодовика перебуває під загрозою руйнування.

Льодовик розташований на вершині Гранд-Жорас у масиві Монблан в Альпах, який охоплює межі Італії, Франції та Швейцарії.